رجل يلقى بزوجته من الطابق الرابع بسبب مشاجرة
تسببت مشاجرة بين زوجين، في ارتكاب جريمة قتل شنيعة قام بها زوج حق زوجته، اليوم الأحد، بإحدى الإقامات السكنية في حي أسيل بمراكش.
قالت ” مصادر محلية مغربية ” ، إن سوء فهم وقع بين الزوج البالغ 32 سنة، وزوجته البالغة من العمر 26 سنة ، دفعه إلى إلقائها من شرفة مسكنهما بالطابق الرابع، وسقطت أرضًا وسط بركة من الدماء .
وأوضحت ” المصادر المغربية ” ، أن الزوجة فارقت الحياة داخل سيارة الإسعاف في طريقها إلى مستشفى مراكش، ونقلت جثتها إلى المشرحة بباب دكالة، بناءًا على تعليمات وكيل محكمة الجنايات بمراكش.
ومن جانبها قامت ” الأجهزة الأمنية المغربية ” ، باعتقال الزوج، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 23 دقيقة
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