رجل يلقى بزوجته من الطابق الرابع بسبب مشاجرة

مليكة فؤاد(صدى):

تسببت مشاجرة بين زوجين، في ارتكاب جريمة قتل شنيعة قام بها زوج حق زوجته، اليوم الأحد، بإحدى الإقامات السكنية في حي أسيل بمراكش.

قالت ” مصادر محلية مغربية ” ، إن سوء فهم وقع بين الزوج البالغ 32 سنة، وزوجته البالغة من العمر 26 سنة ، دفعه إلى إلقائها من شرفة مسكنهما بالطابق الرابع، وسقطت أرضًا وسط بركة من الدماء .

وأوضحت ” المصادر المغربية ” ، أن الزوجة فارقت الحياة داخل سيارة الإسعاف في طريقها إلى مستشفى مراكش، ونقلت جثتها إلى المشرحة بباب دكالة، بناءًا على تعليمات وكيل محكمة الجنايات بمراكش.

ومن جانبها قامت ” الأجهزة الأمنية المغربية ” ، باعتقال الزوج، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.