تعليم الطائف يستعد لاستضافة مهرجان المسرح المدرسي للصغار

بدرية المالكي(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستضافة مهرجان المسرح المدرسي للصغار، والذي تستضيفه الإدارة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي الأسبوع المقبل، بمشاركة 16 إدارة تعليمية، حيث عقد مدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي صباح اليوم اجتماعًا مع اللجان التنفيذية لمهرجان المسرح المدرسي للصغار، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاستضافة .

ويعد مهرجان الطفل الثقافي برنامجًا متنوعًا يعنى بالأطفال في المرحلة الابتدائية، حيث ينفذ على شكل مشاركة ثقافية تتناسب مع الخصائص النمائية لهم، ويتم تنفيذه في الحدائق العامة والأسواق التجارية .

يهدف المهرجان إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية مهارات الطلاب الثقافية والمسرحية، وتنمية مهارات الحفظ والالقاء والكتابة لدى الطلاب، ويستهدف طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام (حكومي ، أهلي) والتربية الخاصة والمدارس العالمية .

يذكر أن الإدارات التعليمية المشاركة هي الباحة ، مكة ، ينبع ، القنفذة ، المخواة ، الليث ، المهد ، العلا ، جدة ، عفيف ، الغاط ، البكيرية ، المدينة المنورة ، الأحساء والإدارة المستضيفة تعليم الطائف ” .