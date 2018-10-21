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بالفيديو.. جرف عدد من المركبات بسبب السيول على طريق ” المخواة- المجاردة “

بالفيديو.. جرف عدد من المركبات بسبب السيول على طريق ” المخواة- المجاردة “
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وثقه مواطن اليوم الأحد، شل حركة السير وقطع الطريق الدولي الذي يربط بين المخواة والمجاردة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على شمران.

وجرف ” سيل ” العديد من المركبات، حيث باشرت الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني الموقع، وحذرت المسافرين ومستخدمي الطريق من استمرار هطول الأمطار الغزيرة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 27 دقيقة

يارب لطفك ورحمتك يارحيم ,, آمين ,,

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