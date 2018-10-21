بالفيديو.. جرف عدد من المركبات بسبب السيول على طريق ” المخواة- المجاردة “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وثقه مواطن اليوم الأحد، شل حركة السير وقطع الطريق الدولي الذي يربط بين المخواة والمجاردة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على شمران.

وجرف ” سيل ” العديد من المركبات، حيث باشرت الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني الموقع، وحذرت المسافرين ومستخدمي الطريق من استمرار هطول الأمطار الغزيرة.