بالفيديو.. جرف عدد من المركبات بسبب السيول على طريق ” المخواة- المجاردة “
أظهر مقطع فيديو، وثقه مواطن اليوم الأحد، شل حركة السير وقطع الطريق الدولي الذي يربط بين المخواة والمجاردة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على شمران.
وجرف ” سيل ” العديد من المركبات، حيث باشرت الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني الموقع، وحذرت المسافرين ومستخدمي الطريق من استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33249 ] نشر منذ 34 دقيقة
يازين منظر المطر الله يجعلها امطار خير وبركه يا ليتني شمرانيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 27 دقيقة
يارب لطفك ورحمتك يارحيم ,, آمين ,,