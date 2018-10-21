إدارة الأهلي تجدد الثقة في اللاعبين والمدرب رغم الخسارة القاسية

نواف السالم(صدى):

جدّد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ ماجد النفيعي، ثقته بلاعبي الفريق الكروي الأول والجهازين الفني والإداري، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده عصر اليوم، مع المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة كافة السلبيات التي صاحبت اللقاء الأخير أمام الاتفاق، وذلك بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالله بترجي، والمدير التنفيذي لكرة القدم الكاتبن موسى المحلياني.

وأكد ” النفيعي ” ، أن ما حدث في مباراة الأمس لا يرضي أبدًا إدارة النادي وجماهيره العريضة ولا يرقى لتاريخ النادي الأهي ومكانته، مطالبًا بضرورة تجاوز كافة تبعات تلك الخسارة واستعادة التوازن سريعًا لإرضاء عشاق الأهلي وإظهار الصورة الحقيقية للفريق.