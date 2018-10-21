تشيلسي يغري هازارد لاقناعه بتجديد عقده

ماجد محمد(صدى):

تتمسك إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على تجديد عقد نجم الفريق، البلجيكي إدين هازارد مهما كلّفها من ثمن، رغم اعتراف اللاعب أنه يحلم باللعب لريال مدريد الإسباني.

وتستعد إدارة تشيلسي مستعدة لجعل هازارد صاحب أعلى راتب بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بدفع 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لإقناع اللاعب بالبقاء في ملعب ستامفورد بريدج، بحسب صحيفة ” ديلي إكسبريس ” .

وأثار هازارد الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي قبل أيام، عندما قال إن ريال مدريد هو الأفضل في العالم، وإنه يحلم باللعب للفريق الملكي.

وفي حال نجح تشيلسي في إقناع هازارد بتجديد عقده مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فإنه سيتفوق على الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، والذي يحصل على 290 ألفًا، ومسعود أوزيل لاعب آرسنال، الذي يحصل على 306 آلاف، كما سيتفوق على المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يحصل على 315 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، وهو أعلى راتب بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.