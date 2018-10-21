بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تنسف مسجد بذمار عقب رفض الأهالى لخطيبهم

فهمي محمد(صدى):

بثت قناة العربية عبر موقعها الإلكتروني مقطع فيديو، اليوم الأحد، يوثق تفجير ميليشيا الحوثي الإرهابية، مسجد في قرية ” حقار بني فلاح ” بمديرية جهران، شمال مدينة ذمار، بعد رفض الأهالي خطيبًا من قبل الحوثي.

وأكدت ” مصادر محلية ” ، أن ميليشيات الحوثي أقدمت على تفجير المسجد عقب رفض سكان القرية الاستماع للخطيب الذي فرضه الحوثيون عليهم بقوة السلاح.

وأوضحت ” المصادر ” ، أن عشرات المسلحين الحوثيين وضعوا المتفجرات في أركان المسجد، وقاموا بتفجيره بكل محتوياته من مصاحف ومفروشات وأجهزة إلكترونية، وأن المصاحف أحرقت وأهينت بطريقة توحي بخطر هذه العصابة الإجرامية عليهم وعلى بلادهم.

وأشارت ” المصادر ” ، إلى أن أهالي وسكان القرية طالبوا كل منظمات العالم بإدانة دولية لما يقوم به الحوثيون ضد المساجد كتلك التي أدانت تفجير الكنائس، وأن ما يقوم به الحوثيون هو تصرفات إجرامية خالفت القوانين والمعاهدات الإسلامية والأنظمة الدولية التي نصت على حفظ دور العبادة من الانتهاك.

والجدير بالذكر أن عدد من المساجد في محافظة ذمار تعرضت لانتهاكات مختلفة، وتم إغلاق بعضها وتحويل عدد منها إلى أماكن للنوم وتعاطي القات، كما قاموا بزرع الألغام في بعضها وتفجيرها بمحتوياتها.