بالفيديو.. طالب يهدد معلمته بمسدس
قام أحد تلاميذ مدرسة فرنسية في مدينة ” كريتاي ” ، اليوم الأحد، بتهديد مدرسته بمسدس زائف، حيث طلب التلميذ من مدرسته أن تسجله في لائحة الذين حضروا أحد دروسها والحال أنه كان غائبا عنه.
ورفعت المدرسة شكوى قضائية ضد التلميذ وأحد رفاقه مما دفع إلى توقيفهما، وسيمثلان أمام القضاء.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه طلب من وزيري التربية والداخلية اتخاذ كل التدابير حتى يُعاقب مرتكبو مثل هذه الحوادث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36386 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله عليك ياماكرون
الظاهر حتى لو تصير مضاربة في الشارع
ماأشوفك الا بوسطهم وقاعد تفك
بينهم😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33249 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 51 دقيقة
يستاهلان العقاب ,,