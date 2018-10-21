بالفيديو.. طالب يهدد معلمته بمسدس

باريس(صدى):

قام أحد تلاميذ مدرسة فرنسية في مدينة ” كريتاي ” ، اليوم الأحد، بتهديد مدرسته بمسدس زائف، حيث طلب التلميذ من مدرسته أن تسجله في لائحة الذين حضروا أحد دروسها والحال أنه كان غائبا عنه.

ورفعت المدرسة شكوى قضائية ضد التلميذ وأحد رفاقه مما دفع إلى توقيفهما، وسيمثلان أمام القضاء.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه طلب من وزيري التربية والداخلية اتخاذ كل التدابير حتى يُعاقب مرتكبو مثل هذه الحوادث.