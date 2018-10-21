منتدى أسبار الدولي يقيم بالمشاركة مع ” كاوست ” معرضا للشركات الناشئة

محمد السعران(صدى):

كشفت د. نجاح عشري ، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عضو مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي 2018 ، عن أن الجامعة يتقيم، بالمشاركة مع منتدى أسبار الدولي، معرضاً للشركات الناشئة ، مصاحباً للدورة الحالية من المنتدى، في الفترة من 4-6 نوفمبر 2018م ، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في فندق الفورسيزنز، يضم المعرض 4 أقسام رئيسية تستعرض مختلف المراحل التي يمر فيها رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويتضمن تصميمات أولية (Prototypes) لأبرز الشركات الناشئة التي تحتضنها كاوست، ونتائج الأبحاث التي يقوم بها طلبتها وعلمائها تحديداً في المواضيع الإستراتيجية الأربعة: (الماء – الطاقة – الغذاء – البيئة). لافتة إلى أنّ المعرض يوفر تجربة تفاعلية للزوار تمكنهم من معرفة المزيد عن كاوست، وباختصار فإنه يوفر للزائرين فرصة “تجربة كاوست” في الرياض.

وأضحت د. عشري بأنّ معرض كاوست للشركات الناشئة في منتدى أسبار الدولي 2018، يعكس جهود الجامعة في تنمية وتعزيز بيئة حاضنة وداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المهارات والأفكار الواعدة من الشباب الوطني، والمساهمة في تحفيز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنّ المميز في مشاركة كاوست في منتدى أسبار الدولي، هي في الفرصة التي أتيحت للجامعة، لتعريف الزوار بمسيرة الشركات الناشئة بشكل عام، من خلال عرض الشركات الناشئة التي تحتضنها، انطلاقاً من ولادتها كفكرة، مروراً بالأبحاث والتصميمات الأولية، وصولاً إلى المشاركة في منافسات الإبتكار في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEAM Innovation Challenges) وبرامج دعم مشاريع رواد الأعمال الجامعيين كبرنامج “تقدم” التي يقام بالتعاون بين كاوست وبنك ساب، وأخيرا الإستقلالية التجارية كشركة قائمة وناجحة.

ولفتت د. نجاح عشري إلى موضوع هذا منتدى أسبار الدولي لعام 2018 هو ” عصر المستقبل.. السعودية غدا”. وتستعرض كاوست من خلال مشاركتها ، أبرز الإختراعات والتقنيات التي عمل عليها وتوصل إليها طلبتها وباحثيها وعلماءها، الأمر الذي يعكس في جوهره رسالة كاوست لتطوير العلوم والتقنية، من خلال الأبحاث المتميزة والتعاونية ودمجها في التعليم الجامعي. فضلاً عن تطوير وتحسين وإيجاد الأفكار التحويلية، التي من شأنها إلهام الإبتكار، لدفع عجلة النمو الإقتصادي، من خلال اكتشافات مميزة تهدف إلى تقدم المعرفة الإنسانية، لما فيه خير المملكة والعالم

وأضافت: نسعى دائماً في كاوست إلى توفير بيئة تزدهر فيها الأبحاث التي يحركها الفضول أو الموجهة نحو تحقيق أهداف محددة، ويتضح ذلك من خلال دعم الجامعة المرن والمستمر للأبحاث والأهداف العلمية طويلة المدى، وتمكين علمائها وباحثيها وتشجيعهم على رفع سقف أهدافهم وعمل الدراسات والأبحاث في المسائل الهامة بشغف وحرية، مع الالتزام بأعلى معايير الأداء والسلوك والأخلاق. ونحرص من خلال مشاركتنا في المعرض، على تعريف الزائرين بكاوست، وجذب أصحاب الأفكار اللامعة والمواهب الواعدة من الشباب الوطني، الذي يطمح لأن يحدث تغييراً وأن يكون جزءً من عجلة النمو التي تشهدها المملكة وإقتصادها. وسيتمكن المهتمون من أصحاب الأفكار الإبداعية والشركات الناشئة من التعرف أكثر والتقديم إلى برامج دعم وتسريع الشركات الناشئة التي يوفرها قسم الإبتكار والتنمية الإقتصادية (Innovation & Economic Development)، فضلاً عن تزويد الطلبة المهتمين بتكملة دراساتهم العليا في مجالات العلوم والتقنية بالمعلومات الضرورية.

وأكدت على أنّ منتدى أسبار الدولي يتطلع إلى مشاركة واسعة من أصحاب الأفكار الإبداعية والمهارات الواعدة من الشباب السعودي. فموضوع المنتدى يعنينا جميعاً كسعوديين، خاصة الشباب الوطني الذي يمثل الجيل القادم من صناع القرار وقادة الفكر ومستقبل البلاد.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي 2018 أول أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. فهد العرابي الحارثي، وناقش رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماع متحدثاً عن الشراكات الجديدة للمنتدى، ، ومنها : تكليف شركة “ترند” في خدمات الإعلام الرقمي، وشركة ميساب في تقنيات الانتاج والفيديو الحديثة، مستعرضا الاستعدادات القائمة حتى الآن لتحقيق النجاح في الدورة الثالثة لمنتدى أسبار الدولي. كما استعرضت مساعد رئيس مجلس الإدارة أ. فاطمة الشريف مستجدات اللجنة العلمية، من جلسات وورش عمل ومحاضرات المنتدى، ومتحدثين، لافتة إلى الجلسة العلمية المهمة التي ستقدمها شركة ماكنزي وتستعرض خلالها تقريرها الجديد حول وظائف المستقبل ، لأول مرة من منصة منتدى أسبار الدولي. وأضافت الشريف: أن عدد المتحدثين وأنّ الاستعدادات تجري على قدمِ وساق لجعل هذه المناسبة نقلة نوعية في صناعة المؤتمرات.