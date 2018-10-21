اخصائي العظام يجيب على تساؤلات ” صدى ” حول سبب تجمع السوائل في ركبة عموري

خالد البر(صدى):

رأى الفريق الطبي في نادي الهلال ان يتم تاجيل الموعد المقرر اليوم لاجراء اشعة رنين مغناطيسي للاعب عموري الذي تعرض لاصابة بالغة مساء امس في الجولة السابعة من الدوري امام الشباب بسبب تورم في الركبة اليمنى موضع الاصابة.

وفي توضيح ل (صدى) : قال الدكتور فايز الشمري اخصائي العظام والاصابات الرياضية: غالبا تتورم الركبة في حالة تعرض اي جزء فيها لاي عطب. واضاف، عادة تتجمع السوائل في الركبة مما يسبب تورم وهو ما يودي لالم شديد يعيق عملها. ويرجع ذلك لعدة اسباب تخص اجزاء الركبة التي تتعرض للتلف سواء اربطة او غضروف او عظام. وعن اصابة عموري قال لا شي موكد ولكن بحسب الاعراض والتورم وسبب الاصابة الاقرب ان يكون الرباط الداخلي للركبة تضرر.