وزارة الصحة تدشن عيادة صحة المرأة والطفل ” قسم هشاشة العظام “

فيصل العنزي(صدى):

دشنت وزارة الصحة عيادة الصحة المرأة والطفل ” قسم هشاشة العظام ” بالمملكة العربية السعودية في مركز الحياة مول التجاري بمدينة الرياض في اطار جهودها للحد من انتشار الهشاشه العظام وتوفر العيادة مجموعة متكاملة من الخدمات التوعوية والاستشارات الطبية والخدمات العلاجية التي تقدمها مجاناً للمواطنات السعوديات وزوجات المواطنين و تهدف العيادة لتعريف وتثقيف المواطنات باضرار الهشاشه بالمستقبل وتمر المراجعة بثلاث محطات اساسية في الاجراءت يتم الاستقبال من عمر 50 ومافوق ويتم تسجيل البيانات الخاصة ويتم التعامل معها بمنتهى السرية المرحلة التاليه اكمال الفحوصات اللازمة من قياس الوزن والطول والضغط والحرارة ثم يتم تحويل المريضة للمستشفى الملك سلمان وترفع العيادة تقرير شهري للوزارة لقياس نسبة الهشاشة في المجتمع وللحد منها .