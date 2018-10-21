قصدته لتخليصها من زوجها.. عجوز يغتصب عشرينية
اعتدى بائع ملابس، جنسيًا على ربه منزل قصدته لمساعدتها في إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها.
وتفصيلًا، هربت السيدة من العشرينية من محافظة بني سويف في صعيد مصر، متوجهة إلى القاهرة، وتعرّفت على البائع الخمسيني الذي عرض عليها مساعدتها لإنهاء إجراءات الطلاق لدى محامي صديقه.
واستدرج الجاني، السيدة إى منزل صديقه، قبل أن يفاجئها بغلق الباب وبدأ في ممارسة الجنس معها عنوة، مهددًا إياها بسلاح أبيض، ولم تشفع لها صرخات الاستغاثة.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وصديقه، وأقرا بصحة التحريات، وأحالهم العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33242 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36384 ] نشر منذ 49 دقيقة
شارد من الموت
لقبااااااض الأرواح😐
فهد[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 46 دقيقة
على بالها مساعدة
مجانا؟؟وفي مصر ام الدنيا انسى ياوز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56521 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مسكينه على نياتها ,,