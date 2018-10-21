قصدته لتخليصها من زوجها.. عجوز يغتصب عشرينية

القاهرة(صدى):

اعتدى بائع ملابس، جنسيًا على ربه منزل قصدته لمساعدتها في إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها.

وتفصيلًا، هربت السيدة من العشرينية من محافظة بني سويف في صعيد مصر، متوجهة إلى القاهرة، وتعرّفت على البائع الخمسيني الذي عرض عليها مساعدتها لإنهاء إجراءات الطلاق لدى محامي صديقه.

واستدرج الجاني، السيدة إى منزل صديقه، قبل أن يفاجئها بغلق الباب وبدأ في ممارسة الجنس معها عنوة، مهددًا إياها بسلاح أبيض، ولم تشفع لها صرخات الاستغاثة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وصديقه، وأقرا بصحة التحريات، وأحالهم العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.