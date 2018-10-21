شاهد .. خليجي يوثق تصرف قذر من احد العمالة

الأحد 21
أكتوبر
الله يقرفهم😠
وش سوى لإني مافتحت المقطع
مدري حتى أنا علقت على العنوان
ومافكيت المقطع😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36384 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يقرفهم😠
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33242 ] نشر منذ 28 دقيقة
وش سوى لإني مافتحت المقطع
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33242 ] نشر منذ 28 دقيقة
وش سوى لإني مافتحت المقطع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36384 ] نشر منذ 13 دقيقة
مدري حتى أنا علقت على العنوان
ومافكيت المقطع😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂