بالفيديو.. سيل يجرف شاب بوادي قوقاء في بيشة

أبها(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة جرف سيل لشاب في أحد أودية بيشة، بعد محاولته مشاهدة السيل عن قرب.

وأوضح ” الفيديو ” ، لحظة اقتراب الشاب لمشاهدة جريان السيل في وادي قوقاء جنوب غرب محافظة بيشة عن قرب، لكن عندما حاول الإتكاء على صخرة كانت بجانبه إنهارت بسبب تأكلها من المياه، ووقع في السيل ليجرفه في مشهد مرعب.

وفيما لفتت ” مصادر مقربة من الشاب ” ، كانوا ضمن المتواجدين أثناء تصوير الفيديو أنه تمكن من النجاة.