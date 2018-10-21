” بلقيس ” تلغي حفلها الغنائي على مسرح ” تشايكوفسكي ” بعد اختفاء صوتها

أماني الغامدي(صدى):

قررت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إلغاء حفلها الغنائي على مسرح “ تشايكوفسكي ” بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تعرضها لأزمة صحية أدت إلى اختفاء صوتها.

وقالت بلقيس عبر ” انستجرام ” : لا تتخيلوا كيف كنت متحمسة لهذا الحفل وأجريت البروفات، وللأسف وأنا في البروفة شعرت بوهن غير طبيعي ومرضت فوراً وارتفعت حرارتي واختفى صوتي بسبب تغيّر الجو واضطريت أن ألغي فقرتي المقررة.

وأضافت بلقيس : مشيئة الله والحمدلله على كل شيء سعيدة ومقتنعة.

وتعرض عدد من الفنانين في الفترة الأخير لمشكلة في الأحبال الصوتية، مما دفعهم إلى إلقاء الحفلات الغنائية، ومنهم ” تامر حسني، حيث اضطر إلى إلغاء حفله الخاص باستقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية والاحتفال بمرور 15 عامًا على تأسيسها.