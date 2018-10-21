بالصور.. التعليم تطلق منصة ” إيفاد ” الإلكترونية لراغبي العمل في الملحقيات الثقافية

نايف السالم(صدى):

دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بمكتبه بالوزارة صباح اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية ” إيفاد ” الخاصة بإيفاد موظفي الوزارة بقطاعيها العام والعالي، ومرشحي الجامعات السعودية للعمل في الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة لتأهيلها بالكوادر الوطنية.

وأكد العاصمي، خلال حفل التدشين أن لدى الوزارة عدد من الملحقيات التي تقدم خدماتها التعليمية لأبنائنا وبناتنا المبتعثين في عدد من الدول لذا يأتي إطلاق هذه المنصة الإلكترونية لكي تسهم بإذن الله في أتمتة الإجراءات الإدارية وتوفير الجهد والوقت بما يسرع من تطوير العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الملحقيات الثقافية خارج المملكة، وذلك عبر إمدادها بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وتعزيز الشفافية في إجراءات الترشيح.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش أن إطلاق منصة خاصة بإيفاد الموظفين للعمل في الملحقيات بالخارج يأتي ضمن حزمة إجراءات تساعد على أتمتة سير العملية منذ التقديم وحتى الترشيح، لافتاً أنه سيتاح التقديم إلكترونياً عبر برنامج ( إيفاد) لأول مره على الإداريين في جهاز الوزارة ( العام والعالي)، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بعد إعلان مرحلة الإيفاد للعام الحالي والمقرر لها يوم الأحد الموافق 2018/11/11م، فيما أشار إلى أن المنصة حالياً متاحة للاطلاع على جميع إجراءات التقديم المتبعة، وضوابط الترشيح المقررة على بوابة وزارة التعليم عبر الرابط هـــنــــــا..

وأشار الحربش، أن ما يميز التقديم لشغل هذه الوظائف هو الانتقال من مرحلة التقديم الورقي للتقديم عبر البوابة الإلكترونية بعد أن تم ربط الوظائف الشاغرة في ملحقيات الدول بعملية التقديم ، مع مؤهلات المتقدمين ، بالإضافة إلى أن ذلك سيسهم في رفع مستوى دقة البيانات التي يتم جلبها من نظامي ( فارس وسفير) مع إمكانية متابعة الطلب إلكترونياً .

حضر التدشين وكيل الوزارة للشئون التعليمية د. حمد المحرج ، ووكيل الموارد البشرية م. بدر البريدي ، ووكيل الشؤون المالية والإدارية الأستاذ سعيد الفروان ، ووكيل البعثات والمشرف العام على الملحقيات د. جاسر الحربش.