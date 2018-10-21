وفاة مغني شعبي إثر شربه خمور سامة
توفي الفنان الشعبي ” مجاهد اليمني ” المعروف باسم تمباكي أمس السبت، إثر شربه مادة كحولية مسمومة بعد يومين من وصوله إلى المستشفى.
وأكدت وزارة الداخلية اليمنية على أن وفاته بسبب المادة السامة التي أدت إلى تمزق الأمعاء وإصابة جميع من تعاطوها بالإغماء.
ويذكر أن مجاهد الذي عرف بمقاطع أغنيته ” تمباكي ” ظهر في عام 2011 ،بأهازيج شعبية فكاهية ساخرة من الحوثيين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36386 ] نشر منذ 1 ساعة
موته شنيعه وخاتمة سيئة
الله لايبلانا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36386 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشباب
أنتبهوا
تم أكتشاف حالات مصابة بالأيدز
وبعد التقصي ثبت أن الأفارقة يخلطون من حيواناتهم المنوية في العرق.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33250 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحسن خواتيمنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم اجرنا من كل مصيبه ، واحسن خاتمتنا يارؤوف يارحيم ,, آمين ,,