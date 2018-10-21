وفاة مغني شعبي إثر شربه خمور سامة

فهمي محمد(صدى):

توفي الفنان الشعبي ” مجاهد اليمني ” المعروف باسم تمباكي أمس السبت، إثر شربه مادة كحولية مسمومة بعد يومين من وصوله إلى المستشفى.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية على أن وفاته بسبب المادة السامة التي أدت إلى تمزق الأمعاء وإصابة جميع من تعاطوها بالإغماء.

ويذكر أن مجاهد الذي عرف بمقاطع أغنيته ” تمباكي ” ظهر في عام 2011 ،بأهازيج شعبية فكاهية ساخرة من الحوثيين.