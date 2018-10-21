مصرع شخص وإصابة 17 إثر سقوط الأمطار بعسير

أبها(صدى):

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 17 شخص إثر سقوط أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بمنطقة عسير.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت أمس الأول (الجمعة) بلاغات عن وقوع 23 حادثة مرورية نتيجة الأمطار، منها 3 بلاغات عن حالات احتجاز في أماكن متفرقة في عسير.

وأضاف الشهري أن الحوادث اخلفت وفاة واحدة و17 وإصابة، مضيفا إن 25 فرقة إسعافية تعاملت مع هذه الحوادث، وتم نقل 10 حالات ومعالجة 5 حالات بالمواقع، فيما تم نقل حالة واحدة عن طريق المواطنين وحالة واحدة لا توجد بها إصابة.