مفتاحان في طبلون السيارة لا يدري السائقين عنهما رغم أهميتهما بالشتاء

أميرة خالد(صدى):

يحتوي كتيب السيارة جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة، مع شرح جميع وظائف مفاتيح الطبلون، لكن الكثير من قائدي السيارات لا يهتمون بقراءة الكتيب، مما يخفي عليهم عمل بعض هذه المفاتيح، ومن تلك المفاتيح أو الأزرار التي لا يدري عنها قائدي السيارة شيء رغم أهميتها القصوى، هما زرّي مصباح الضباب.

وتوجد مصابيح الضباب في مقدمة السيارة، ويتم تركيبها في الصداد الأمامي للسيارة، وكانت سابقاً عبارة عن لمبات عادية ومع التقدم التقني أصبحت مزودة بإضاءة من نوعية “ ليد ” ، وذلك لتوفير أقوى سطوع يكشف الطريق لقائد السيارة.

وتبرز أهمية مصابيح الضباب في المساء أو الصباح الباكر عندما ينتشر الضباب على الطرق، حيث تنعدم الرؤية تقريباً، ويصعب وقتها قيادة السيارة، لكن باستخدام مصابيح الضباب، تتضح الرؤية نسبياً مما يتيح لنا قيادة السيارة، مع ملاحظة عند تشغيل زر مصابيح الضباب الأمامية فإنه يضيء باللون الأخضر.

أما المفتاح أو الزر الآخر، فإنه يشير إلى مصابيح الضباب الخلفية، ولهما أهمية عظيمة كذلك، حيث أنها تضيء خلفية السيارة في الضباب من أجل لفت انتباه قائدي السيارات القادمة من الخلف وتحدد لهم موقع سيارتك، ويتميز ذلك المفتاح بأنه بالضغط عليه يضيء باللون الأحمر.

مع ملاحظة أن طريقة تشغيل مصابيح الضباب الأمامية والخلفية تختلف من سيارة لأخرى، كما قد تختلف بها كذلك موقع تلك المفاتيح، لكن تجتمع جميع السيارات في وجود نفس العلامة التي تشير إلى مفتاح مصابيح الضباب الأمامية والخلفية.