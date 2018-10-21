مستشفيات القوات المسلحة: وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بالخرج

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، اليوم الأحد، عن توافر وظائف صحية وإدارية للرجال والنساء من لحملة شهادات البورد والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية” أطباء استشاريون في مكافحة العدوى – أمراض الكلى – الطب الوقائي – إسعاف طوارئ – أمراض باطنة – تخدير – مخ وأعصاب – عناية مركزة ” .

وأوضحت ” الإدارة ” ، أن باب التقديم مفتوح للراغبين والراغبات بدءًا من اليوم، وأنه ضمن الوظائف المتاحة أيضًا ” أخصائي علاج نفسي، فني ترميز طبي، قابلات، ناسخ/ ناسخة طبية، مساعد/ مساعدة جراحة أسنان، فني عمليات وتعقيم، موظف إدارة عقود، فني جبائر، ممرض/ ممرضة قانونية، صيدلي إكلينيكي، سكرتير/ سكرتيرة، فني/ فنية سحب دم، مدير عقود ” .

وبيّنت ” الإدارة ” ، أنه للتقديم يجب تحديد مسمى الوظيفة المرغوب التقديم عليها، و إرفاق كامل الشهادات العلمية والعملية على أن تكون من جامعات ومعاهد معتمدة، ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجي الدخول على روابط التوظيف الأتية :

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