بالفيديو.. معركة بين حشرتين تنتهي بالتهامهما معا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام ” مقطع فيديو ؛ لمعركة قد تكون غريبة من نوعها ، دارت بين حشرتين .
ويظهر في الفيديو انقضاض ” دبور ” على ” صرصور ” مستلقي على ظهره ، وشرع في لدغه عدة مرات ، وقد حاول الأخير النجاة إلا أن ” الدبور ” قد قطع أطرافه تمهيدا للقضاء عليه .
وفي نهاية الفيديو وحين اقترابهما من حافة أحد ألأبواب ، هاجمهما سحلية يبدوا أنها ” وزغة ” قد التهمت الحشرتين معا .
ررر[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 2 ساعتين
ول يالبرعص مو سهل .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36386 ] نشر منذ 1 ساعة
إي أستقرام ياعمري😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36386 ] نشر منذ 1 ساعة
عمومآ
هذيلن بعض خلايا عزمي والروافض
يوم تم قطع السندوتشات عنهم
رجعوا ياكلون بعضهم😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33250 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههههههههههههه ,,
,, سبحان الله ..
,, قولة القايل // الطريده والطارد في بطن البرعص المارد ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10852 ] نشر منذ 35 دقيقة
ههههههه😊مدري كيف ذا الخبر كآنه حلم لتفسيره😁بس اشوى مو ثعابين😢😂