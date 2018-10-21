بالفيديو.. معركة بين حشرتين تنتهي بالتهامهما معا

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام ” مقطع فيديو ؛ لمعركة قد تكون غريبة من نوعها ، دارت بين حشرتين .

ويظهر في الفيديو انقضاض ” دبور ” على ” صرصور ” مستلقي على ظهره ، وشرع في لدغه عدة مرات ، وقد حاول الأخير النجاة إلا أن ” الدبور ” قد قطع أطرافه تمهيدا للقضاء عليه .

وفي نهاية الفيديو وحين اقترابهما من حافة أحد ألأبواب ، هاجمهما سحلية يبدوا أنها ” وزغة ” قد التهمت الحشرتين معا .