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بالفيديو.. معركة بين حشرتين تنتهي بالتهامهما معا

بالفيديو.. معركة بين حشرتين تنتهي بالتهامهما معا
حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام ” مقطع فيديو ؛ لمعركة قد تكون غريبة من نوعها ، دارت بين حشرتين .

ويظهر في الفيديو انقضاض ” دبور ” على ” صرصور ” مستلقي على ظهره ، وشرع في لدغه عدة مرات ، وقد حاول الأخير النجاة إلا أن ” الدبور ” قد قطع أطرافه تمهيدا للقضاء عليه .

وفي نهاية الفيديو وحين اقترابهما من حافة أحد ألأبواب ، هاجمهما سحلية يبدوا أنها ” وزغة ” قد التهمت الحشرتين معا .


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 2 ساعتين

ول يالبرعص مو سهل .

[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 45 دقيقة

ههههههههههههههههه ,,

,, سبحان الله ..

,, قولة القايل // الطريده والطارد في بطن البرعص المارد ,,

[ عدد التعليقات: 10852 ] نشر منذ 35 دقيقة

ههههههه😊مدري كيف ذا الخبر كآنه حلم لتفسيره😁بس اشوى مو ثعابين😢😂

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