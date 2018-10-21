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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. انقلاب شاحنة مشروبات غازية يغلق طريق الرياض – الطائف

بالصور.. انقلاب شاحنة مشروبات غازية يغلق طريق الرياض – الطائف
عادل الحربي(صدى):

وقع صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب شاحنة محملة بعبوات المشروبات الغازية على طريق الرياض- الطائف، ما أدى إلى إغلاق الطريق.

وتسبب انقلاب الشاحنة بعد انحرافها، إلى اعتراض الطريق بالإضافة إلى تناثر الحمولة كاملة، حتى تم إغلاق الطريق لمدة ساعة لحين إزاحتها.

من جهتها، باشرت الجهات المختصة ممثلة في دوريات شرطة مركز طحي، بقيادة رقيب أول مرضي عايض القحطاني، ورقيب أول مطر مرداس العتيبي، ورقيب مضحي عايض العتيبي، الحادث حيث تم إزاحة الشاحنة وإعادة انسيابية الطريق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 2 ساعتين

من هذي الطرق المتهالكه حسبي الله على وزارة النقل غير مهتمه بطريق الرياض الطايف متهالك حفر تشققات حدث ولا حرج ووزارة النقل تلهف في الملايين وماحولم احد عارفين ما احد من المسولين يبي يمر من هذا الطريق لو عارفين ان …………. لكان الطريق افضل من هذا الشكل

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