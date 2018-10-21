كونتي يقترب من قيادة ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أعلن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي جاهزيته لتولي قيادة ريال مدريد الإسباني، في حالة إقالة جولين لوبيتيغي.

وكشف موقع ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالي، إن لوبيتيغي اقترب من الرحيل عن ريال مدريد، بعد الخسارة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

وأضافت أن لوبيتيغي يملك فرصة أخيرة مع ” الملكي ” ، وهي الفوز بالكلاسيكو أمام برشلونة.

ومن ناحية أخرى ، قالت صحيفة ” ” إل جيورنالي ” أن هناك اتصالات بين ممثلي أنطونيو كونتي وناديه السابق تشيلسي الإنجليزي، من أجل فسخ العقد بينهم، حتى يصبح المدرب الإيطالي متاحاً لتدريب ريال مدريد، مضيفة إنه تم عقد اجتماع ، لفك الارتباط بين الطرفين.

وأكدت أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، ينتظر كونتي لينهي مفاوضاته مع تشيلسي، وأنه جدد الثقة في لوبيتيغي ليقود الفريق أمام فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا فقط من أجل إعطاء المدرب الإيطالي الوقت اللازم.