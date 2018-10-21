ضبط وافد خالف قرار التوطين بتحويل منزله لمركز صيانة جوالات بوادي الدواسر

علي القحطاني(صدى):

تمكن فريق التفتيش المدني بمكتب عمل محافظة وادي الدواسر، اليوم الأحد، من ضبط وافد يمارس مهنة صيانة الجوالات في سكنه الخاص، مخالفًا بذلك قرار توطين قطاع الاتصالات الذي قصر مهنتي بيع وصيانة الجوالات على السعوديين والسعوديات فقط.

جاء ذلك بالتنسيق بين الفريق الميداني، مع الجهات الأمنية والبلدية.

ومن جانبه قال ” أحمد المطوع ” مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل، إن الوافد حول شقته الخاصة إلى ورشة داخلية، يستقبل بها زبائنه، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوافد وإحالته للجهات المختصة، لتنفيذ اللوائح والعقوبات المقررة على كل من يخالف نظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية.

وأضاف ” المطوع ” ، أن الحملات التفتيشية مستمرة على كافة الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها في العاصمة والمحافظات التابعة لها، لضبط سوق العمل وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.