بالفيديو.. ” الزعاق ” يوضح أسماء المطر عند العرب

علي القحطاني(صدى):

نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح فيه الأسماء المختلفة التي أطلقها العرب على الأمطار.

وقال ” الزعاق ” خلال الفيديو، إن الأمطار الأولى التي تنزل في موسم الوسم، أسماها العرب ” الغسول ” ؛ لأنها تغسل الأرض وفي اللغة العربية تسمى ” الغيث ” ، لأنه يأتي بعد أنقطاع طويل لذالك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أغيثنا.

وأضاف أن الأمطار الخفيفة تسمى ” الرشوش ” ، إذ ترش الأرض بخفة، أما الأمطار القوية فتسمى ” الجارح ” لأنها تهطل بقوة، قائلًا : إن بعضها يستديم لأيام دون رعد أو برق ويسمى ” الديم ” ، أما المطر الذي ينزل على شكل خطوط سوداء يسمى الودق أو الهماليل.