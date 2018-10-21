بالفيديو.. ” الزعاق ” يوضح أسماء المطر عند العرب
نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح فيه الأسماء المختلفة التي أطلقها العرب على الأمطار.
وقال ” الزعاق ” خلال الفيديو، إن الأمطار الأولى التي تنزل في موسم الوسم، أسماها العرب ” الغسول ” ؛ لأنها تغسل الأرض وفي اللغة العربية تسمى ” الغيث ” ، لأنه يأتي بعد أنقطاع طويل لذالك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أغيثنا.
وأضاف أن الأمطار الخفيفة تسمى ” الرشوش ” ، إذ ترش الأرض بخفة، أما الأمطار القوية فتسمى ” الجارح ” لأنها تهطل بقوة، قائلًا : إن بعضها يستديم لأيام دون رعد أو برق ويسمى ” الديم ” ، أما المطر الذي ينزل على شكل خطوط سوداء يسمى الودق أو الهماليل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36386 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى بعض النجوم والأبراج مسميه بسمي
أحم أحم🤗🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56530 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام التمام ,,
(( اللهم اغثنا )) آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33250 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب تغيثنا من فضلك.