بالفيديو.. شرطي يعتدي على مراهقة

واشنطن(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، شرطي أمريكي وهو يعتدي بالضرب على فتاة مراهقة تبلغ 14 عامًا من العمر.

وأوضح الفيديو، شرطييْن وهما يقومان باعتقال الفتاة ويطرحانها أرضًا، فيما بدأت أحدهما في توجيه لكمات متتالية إليها، ما دفعها إلى الصراخ والاستغاثة.

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الفيديو تم تصويره في ولاية فلوريدا، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها.