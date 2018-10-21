حرس الحدود يعلن عن نتائج القبول النهائي للمتقدمات على وظيفة ” مفتشة أمنية “

سعيد العجل(صدى):

يعلن حرس الحدود عن نتائج القبول النهائي للمتقدمات على وظائف نسائية لرتبة (جندي مفتشة أمنية)، وذلك عبر الدخول للموقع الإلكتروني لحرس الحدود على الرابط (هنــا) .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي بأنه يلزم المتقدمات على الوظائف النسائية لرتبة (جندي مفتشة أمنية) الدخول عبر بوابة المديرية العامة لحرس الحدود ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ، وستظهر النتيجة على الشاشة للمتقدمات.

كما يمكن للمتقدمات تحميل النماذج والبرنامج الخاص بالدورة من خلال الموقع الإلكتروني (هنـــا) .

ونقل العقيد الحربي اعتذار حرس الحدود لجميع المتقدمات اللاتي لم يحالفهن القبول، مع التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.