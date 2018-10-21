وظائف إدارية شاغرة بشركة ” زين ” للاتصالات في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” زين ” للاتصالات المتنقلة، عدة وظائف إدارية شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات” إدارة الأعمال أو الموارد البشرية ، من أجل العمل بفروع الشركة بالعاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

1- مساعد إداري (Administrative Assistant):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل 6 سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنتين في دور مماثل.

2- أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Specialist):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل 6 سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنتين في دور مماثل

فيما أتاحت الشركة، إمكانية التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة عبر موقعها الإلكتروني، من خلال الرابط التالي :هنا