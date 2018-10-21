مدرب ليفربول يأمل السلامة لهندرسون بعد إصابته

طلال الغامدي(صدى):

أعرب يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، في تصريحات عبر موقع النادي الإلكتروني عن أمله في عدم وجود أي شيء خطير للاعب الوسط جوردن هندرسون، قائلًا: ” أتمنى ذلك، لم يشعر بشيء سيء وهذه علامة جيدة، أراد الاستمرار في المباراة، لكن قررنا تغييره. ”

وجاء هذا بعد اضطرار قائد ولاعب وسط الريدز جوردن هندرسون، الخروج بديلًا خلال مباراة فريقه هدرسفيلد تاون، كإجراء احترازي.

وشارك قائد فريق ليفربول في أول 45 دقيقة من عمر المباراة، التي فاز فيها الريدز على ملعب جون سميث بنتيجة 1-0، قبل أن يحل محله جورجينيو فينالدوم.