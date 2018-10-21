الكلاسيكو يشهد ظاهرة للمرة الأولى منذ 11 عاما

حامد العمري(صدى):

يشهد الكلاسيكو الإسباني المقبل ، بين قطبي الليجا، برشلونة وريال مدريد، ظاهرة للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

ويحل النادي الملكي ضيفًا على نظيره الكتالوني، يوم الأحد المقبل، الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب ” كامب نو “.

وأوضحت صحيفة ” آس” الإسبانية أن هذا الكلاسيكو سيكون الأول، الذي يغيب عنه النجمان ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، لأول مرة منذ 11 عامًا.

وكان آخر كلاسيكو لم يشارك فيه الأرجنتيني والبرتغالي، يعود إلى موسم 2008/2007 وتحديدًا في لقاء الذهاب الذي انتهى بنتيجة 1-0 لريال مدريد على ملعب الكامب نو بهدف لجوليو بابتيستا.

ميسي تعرض للإصابة في مباراة فريقه برشلونة أمام إشبيلية والتي انتهت بفوز البلوجرانا (4-2)، في منافسات الليجا.

وكشف النادي الكتالوني في بيان رسمي أن ميسي يعاني من كسر في الذراع الأيمن، والمدة المتوقعة لغيابه عن المباريات تصل إلى ثلاثة أسابيع.

أما رونالدو فقد غادر بالفعل صفوف ريال مدريد في انتقالات الصيف، وأنهى مسيرته مع الميرنجي وبدأ رحلة جديدة منضمًا ليوفنتوس الإيطالي .