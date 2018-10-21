” الأرصاد ” تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد قي تقريرها حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي ” جازان وعسير ” وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وتمتد أيضًا إلى مناطق ” نجران ، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة ” ، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على مناطق ” القصيم و الشرقية ” وأجزاء من منطقتي ” حائل والرياض ” .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية، غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة ” 15-38كم/ساعة ” ، وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول جنوبية شرقية مساءً على الجزء الجنوبي بسرعة ” 16-40 كم/ساعة ” ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين حالة البحر متوسطة.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة ” 16-36كم/ساعة ” ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.