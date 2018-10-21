جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية في كلياتها بالمقر الرئيسي وكليات الفروع التابعة لها عن طريق التعيين أو النقل؛ حيث أن شروط وظيفة أستاذ مساعد فما فوق: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على الدرجات العلمية من جامعة سعودية حكومية أو من جامعة موصى بها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى امتداد التخصص في الدرجات العلمية (البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه)، وأن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة، وألا يقل تقديره في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا، واجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعة، ومعادلة الشهادة الدراسية من وزارة التعليم لخريجي الجامعات غير السعودية، كما تطبق الشروط والمعايير الخاصة بالقبول المعتمدة بمجلس الجامعة.

وأوضحت الجامعة، أن شروط وظيفة محاضر/ مدرس لغة: بالإضافة إلى الشروط أعلاه، وتقديم درجة اجتياز اللغة الإنجليزية لا تقل عن (5.5) في الآيلتس (IELTS) أو ما يعادلها للمتقدمين على التخصصات العلمية والإدارية ، ودرجة (6.5) للمتقدمين على وظيفة مدرس لغة، ونتيجة اختبار قدرات الجامعيين بدرجة لا تقل عن (75)، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا عند تقديم الطلب، وألا يكون مرتبطًا بعمل حكومي ويستثنى من ذلك من هم على وظيفة محاضر بجامعة سعودية.

وأشارت إلى أن يكون حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لوظائف كلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتكون الأولوية لمن هم على رأس البعثة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لدراسة الدكتوراه، لافتة إلى المستندات المطلوب إرفاقها هي: السيرة الذاتية مختصرة، وصور جميع المؤهلات العلمية (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه)، وصورة من السجل الأكاديمي لجميع المراحل (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه)، بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية، وصورة من معادلة الشهادات.

وقالت جامعة حفر الباطن، أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الخميس الموافـق 16صفر 1440هـ وينتهي بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 صفر 1440هـ، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:هنا ، كما أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي:

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