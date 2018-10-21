مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع مدافع بورنموث مقابل 40 مليون إسترليني

نواف السالم(صدى):

يبحث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقدم مانشستر سيتي 40 مليون جنيه إسترليني، للفوز بخدمات مدافع بورنموث الشاب الهولندي ناثان آكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويراقب غوارديولا المدافع الهولندي ذو الـ23 عاماً في الصيف الماضي، بعدما قدم أداء مميزاً مع بورنموث.

ويملك آكي ميزة اللعب في أكثر من مركز، أبرزها قلب الدفاع، أو الظهير الأيسر.

ويعتقد غوارديولا، أن الهولندي سيكون قادراً على الدخول سريعاً في تشكيلة فريقه، وأنه يملك القدرة على أن يصبح مدافعاً من الطراز العالمي

ويستعد مانشستر سيتي لمنافسة كل من جاره وغريمه مانشستر يونايتد، إضافة لتوتنهام، إذ يسعى الفريقان أيضاً للتعاقد مع اللاعب السابق لتشيلسي.