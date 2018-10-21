الجمعية العربية لتربية النحل توضح بعض أنشطتها في المرحلة القادمة

فيصل العنزي(صدى):

أوضح رئيس الجمعية العربية لتربية النحل الاستاذ الدكتور احمد الغامدي ان الاستعدادات الأولية للمؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية لتربية النحل المقرر عقدة في أبو ظبيخلال الفترة من 1-3 ابريل 2019مجارية، وقد تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية العربية مع رئيس الشركة المنفذة وناقش معه كافة الترتيبات، وقد تم الاتفاق مبدئيا على مشاركة مالا يقل عن 100 عارض في المعرض المصاحب للمؤتمر من جميع دول العالم، واستضافة 40 شخصية من العلماء والخبراء في مجال النحل من داخل وخارج العالم العربي بمشاركة الإبومنديا وجمعية النحالين الأسيوية وغيرها من الجمعيات العالمية. كما سيصاحب المؤتمر مسابقات وجوائز وقدم شكره للشيخ المهندس/ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة ANHB، لدعمه ورعايته للجوائزوهي جائزه أفضل ابتكار في مجال النحل، وجائزة افضل ممارسات في مجال النحل، وجائزة افضل بحث علمي مقدم في المؤتمر بحيث يكون لكل فرع 3 مستويات ومبالغ مالية 2000 دولار للفائز الأول 1500 دولار للفائز الثاني و 1000 دولار للفائز الثالث، بالإضافة الى جوائز العسل التي يدعمها جهاز الرقابة الغذائية مشكورا والتي تشتمل على دروع وشهادات لمسابقات العسل وهي أفضل عسل سائلو افضل أقراص شمعية، وقد تضيف اللجنة المكلفة افرع أخرى، حيث سيتم توضح المعايير وطرق المشاركة عبر الموقع الإلكتروني خلال شهر يناير المقبل بإدن الله . واشار الدكتور الغامدي الى انه تم الطلب من الشركة المنفذة للمؤتمر تسهيلات حضور المشاركين من الدول العربية بقدر ما يسمح به النظام، وقد وعدت الشركة بتقديم جميع التسهيلات وتحديد مكتب عن طريقها في دبي لإصدار التأشيرات.

وعن آلية عقد المؤتمرات والفعاليات الأخرى قال الدكتور الغامدي ان للجمعية مؤتمر سنوي يعقد في أبو ظبي، كما ان مجلس ادار الجمعية وافق على عقد مؤتمر بعد او قبل المؤتمر السنوي بوقت كافي في حالة رغبة أي من الدول استضافة مؤتمر للجمعية العربية لتربية النحل وان عدد من الدول أبدت الرغبة في استضافة المؤتمر منها الجزائر والسعودية ولبنان، كما ان الجمعية تنظم دورات وورش عمل بالتنسيق مع المهتمين في الدول العربية حيث عُقد عدد من الدورات التدريبية في كلا من المغرب والإمارات والسعودية وقريبا في الجزائر واليمن، وان الجمعية تسعد بالتنسيق مع الكيانات المهتمة لتنظيم اللقاءات والدورات التدريبية المشتركة.

وبين الدكتور الغامدي ان الجمعية تشجع مشاركة جميع المهتمين من النحالين والأكاديميين ورجال الأعمال من العاملين في قطاع صناعة النحل، حيث حددت لائحة الجمعية تمثيل كل بلد بثلاثة أعضاء أحدهم يمثل النحالين والثاني يمثل الأكاديميين والثالث يمثل قطاع رجال الأعمال، وسيكون الانتخابالكرتوني للمسجلين في الجمعية، وستُطرح المعايير التي يتم من خلالها الانتخاب ومهام المنتخبين في موقع الجمعيةالإلكتروني، وسيتم فتح باب الترشيح للأعضاء المسجلين في اخر شهر ديسمبر.

كما أشار الى ان مجلس إدارة الجمعية حريص جدا على الاستفادة من كل الخبراء العرب وسيسهل مشاركاتهم في اللجان العاملة في الجمعية، وسيُعلن في الموقع عن مهام اللجان وآليات عملها وتقييمها قبل شهر يناير المقبل، وسيفتح المجال للترشيح إلكترونياً، وسوف يتم الاعلان عن الأسماء في شهر فبراير بحيث يكون للجان الوقت الكافي لعرض خططهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية في المؤتمر.

ونوه رئيس الجمعية الدكتور احمد الغامدي بما تقدمه الجمعية حيث أسست لخدمة المهتمين بالنحل وصناعته في العالم العربي، وللمساهمة في تطوير صناعة النحل، وللتنسيق بين الكيانات العربية المتخصصة والتعاون مع الكيانات العالمية.

وأفاد الدكتور الغامدي ان الجمعية ترحب بكل المهتمين في العالم العربي بالانضمام لها، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، والمشاركة في لجانها وفعالياتها للمساهمة في تطوير صناعة النحل في العالم العربي، موضحاً أن الجمعية اعتمدت نماذجاً إلكترونية لتسجيل الراغبين بالانتساب للجمعية تم رفعها بالموقع الالكتروني، مؤكداً في حديثة الى انه تم البدء بالتواصل مع الافراد المسجلين سابقاً لتحديث بياناتهم ضمن النماذج الجديدة التي تتيح إصدار بطائق وأرقام العضوية، حيث قررت الجمعية ان يُسمح بالانتساب مجاناً في العام الأول ويستثنى من ذلك اعضاء اللجان والممثلين القُطريين بحيث يدفعون الرسوم أثناء حضور الاجتماع في المؤتمر القادم.

في الختام حث الدكتور الغامدي جميع المهتمين في مجال النحل بمتابعة الموقع الإلكتروني للجمعية العربية لتربية النحل عبر الرابط هنا وذلك للإطلاع على المعلومات اول بأول، وشدد بأن الجمعية هي لجميع المهتمين بالنحل وصناعته في العالم العربي وأنها ترحب بأي اقتراحات سواء عن اللائحة او الإجراءات وكل ما يخص الجمعية ويتم التواصل في ذلك عبر ايميل رئيس الجمعية [email protected] apiarab.org