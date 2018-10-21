الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر بمكة والرياض حتى الـ 9 مساء

نايف السالم(صدى):

أنذرت الأرصاد من طقس غير مستقر اليوم الأحد على منطقة مكة المكرمة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الساعة 3 وتنتهي في الساعة الـ9 مساء اليوم.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الروية الأفقية على مناطق ” بحرة – حدة تمتد إلى الجموم –عسفان و الأجزاء المجاورة “.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية بمدينة ” الرياض ” تكون أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية.