38 ألف من أبناء وأسر إنسان يستفيدون من مشروع ” كسوة الشتاء ” 2018
تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) توزيع اكثر من ( 38.000 ) ” كسوة شتاء ” لمستفيديها في جميع فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعاً.
وأوضحت الجمعية أنها تستهدف صرف 3.800.000 ريال على مشروع ” كسوة الشتاء ” لهذا العام ، بواقع 100 ريال لكل مستفيد , وسوف تقوم الجمعية بإيداع المبلغ في حسابات المستفيدين البنكية ، حيث تتيح الجمعية للمستفيدين اختيار ما يناسبهم من الملابس والمستلزمات الشتوية ، وذلك حفاظًا على كرامتهم، وأسوة بغيرهم .
ودعت الجمعية الميسورين إلى دعم مشروع كسوة الشتاء بقيمة ( 100 ) ريال للكسوة الواحدة، من خلال زيارة أقرب فرع من فروعها، أو تحويل المبلغ لحسابات الجمعية مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على واتس أب 0555249104 وذلك لتأكيد استلام المبلغ وتخصيصه .
يذكر أن مشروع ” كسوة الشتاء ” يأتي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنوياً لأبنائها الأيتام، وتعبيراً عن عمق التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد.
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