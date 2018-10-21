أطباء بعنيزة يفاجأون بقلب مريض في الجانب الأيمن

سالم المطيري(صدى):

تعرض مريض لوجع شديد في القلب؛ ليتمكن أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة بمنطقة القصيم من إنقاذ حياته، من جلطة قلبية حادة بالشريان الأيمن ” للقلب ” ؛ حيث تفاجأ الأطباء بوجوده في الجهة اليمنى كحالة نادرة تحصل بمعدل واحد لكل 10 آلاف شخص.

وتم نقل الحالة على الفور لقسم القسطرة، إذ أجريت له عملية جراحية عاجلة، اتضح خلالها وعقب تصوير الشرايين التاجية أن سبب الجلطة الحادة هو الانسداد التام في الشريان التاجي الأيمن، إذ تم شفط الجلطات وتركيب دعامة للشريان وعقب العملية تم نقل الحالة للملاحظة، ومن ثم غادر المستشفى.