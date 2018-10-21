” ساتورب ” تُعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أرامكو توتال ” للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت الشركة أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ” الجبيل ” ؛ وفقًا للمسميات الآتية:

. مشرف إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: ” الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، إدارة الأعمال ” ، أو ما يعادلها.

. موظفة البطاقات التعريفية والملصقات: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2018م.

ودعت الراغبين في اللالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، من خلال هذا الرابط: هنا