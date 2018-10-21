الملحقية الثقافية بالقاهرة تعتزم إقامة الملتقى السنوي للطلبة السعوديين المستجدين

رحاب فتحي(صدى):

صرح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين بالقاهرة الدكتور / خالد بن عبد الله النامي بأن وزارة التعليم ممثلة بالملحقية الثقافية في القاهرة ستنظم ملتقي للطلبة السعوديين المستجدين والمقبولين في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2018/2019م والذي سيقام بمشيئة الله تعالى تحت رعاية وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية سعادة الاستاذ/أسامة بن محمد نقلي وذلك يوم الجمعة 26-10-2018م في تمام الساعة السادسة مساء بمقر القنصلية السابق 5 شارع الجهادية ـ جاردن سيتي ، أن شاء الله تعالى .

يهدف الملتقى تعريف الطلبة بالجوانب الأكاديمية والإدارية والقانونية وآلية المتابعة في بلد الدراسة ،إضافة إلى ارشادهم في النواحي الاجتماعية التي تتعلق بالطلبة المستجدين وتساعدهم أثناء دراستهم ، وتوضيح دور الملحقية الثقافية لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم ، وغير ذلك من الخدمات الفنية المقدمة لهم ، وتزويدهم بتعليمات وزارة التعليم السعودية ضمانا لنجاحهم في تحقيق الأهداف التي نظمتها لهم ، يحضر الملتقى ممثلي الملحقة الثقافية ومسئولون من السفارة ، ومن ادارة الوافدين في وزارة التعليم العالي المصرية .

هذا: وقد رفع الملحق الثقافي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهدة الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ لدعمهم و عنايتهم بالتعليم وتطوير المواطن السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 ، ولمعالي وزير التعليم الدكتور / أحمد بن محمد بن أحمد العيسى و معالي نائب وزير التعليم الدكتور / عبد الرحمن بن محمد العاصمي ولسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين و المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الاستاذ/ أسامة بن محمد نقلي ، ووكيل الوزارة لشؤون البعثات والمشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور / جاسر سليمان الحربش على متابعتهم و دعمهم اللامحدود لجميع الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج وللملحقية الثقافية بدول العالم .

الجدير بالذكر انه قد تم اعداد برنامج حافل سوف يتخلله العديد من التوجيهات والارشادات التي تهم الطلبة في دراستهم واقامتهم في بلد الدراسة ، وأقامه مأدبة عشاء .