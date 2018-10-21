مسلسل كرتوني شهير يتنبأ بحدث قبل وقوعه بـ 13 عاما

واشنطن(صدى):

تتواصل سلسلة تنبؤات المسلسل الكرتوني عائلة سيمبسون ” The Simpsons ” ، في إبهار العالم؛ حيث عرف عن المسلسل الذي بدأ عرضه في ديسمبر 1989 أنه تنبأ بأحداث وقعت في وقت لاحق لعرضه وبعد سنوات عديدة.

وتوقع تشريع الماريجوانا في كندا قبل نحو 13 سنة، في حلقة بعنوان ” Midnight Rx ” بُثت عام 2005، خلال الموسم السادس عشر من المسلسل؛ حيث وفرت شخصية ” السيد بيرنز ” العقاقير الموصوفة ” التي تسبب الإدمان ” بأسعار في متناول الجميع في سبرينجفيلد بولاية إلينوي الأمريكية.

وقامت شخصيتا هومر والجد سمبسون بتهريب مخدرات أقل سعرًا من مانيتوبا في كندا، ليتم بعدها الإشادة بهما كبطلين، ثم في حلقات مستقبلية تشاركهما شخصيتا نيد وآبو، وخلال وجودهم في كندا، يتعرف نيد على ” نظيره الكندي ” ، الذي يقدم له سيجارة ماريجوانا، قائلًا: ” إنها قانونية هنا ” .

ومن الجدير بالذكر، أن كندا أصبحت يوم الأربعاء الماضي، أول دولة صناعية تضفي الشرعية على الماريجوانا، بعد حظر استمر قرابة قرن، وذلك في تتويج لجهود رئيس الوزراء جاستين ترودو، الذي بدأ محاولاته لتشريع الماريجوانا منذ عامين.