وظائف شاغرة للجنسين في ” طيران أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 12 وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين والمواطنات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: منسق التحولات (عدد 10 وظائف للرجال/ الرياض وجدة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، وممثل خدمة العملاء (عدد وظيفتين للنساء/ جدة): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا