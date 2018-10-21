نصائح لعلاج مشكلات شعرك واستعادة طبيعته بالفيتامينات

أماني الغامدي(صدى):

تعتمد معظم النساء في علاج مشكلات الشعر المختلفة، على استخدام الزيوت والكريمات، إلا أن الأطباء يؤكدون أن العناية الحقيقية للشعر، تأتي من الداخل، وليس من الخارج.

وتؤكد دكتورة وفاء فهمي أستاذ الصحة العامة، أن الشعر كأي عضو من أعضاء الجسم، عندما يعاني من أي مشكلة، لا بد من الوقوف على سببها، حتى يمكن تقديم العلاج المناسب لها، كنقص الفيتامينات والمعادن التي يتغذى بها الشعر.

تضيف دكتورة وفاء أن هناك أسبابا أخرى لتساقط وجفاف الشعر، مثل تناول المضادات الحيوية، وعقاقير السلفا، لأنها تقلل من توفير البيوتين في الجسم، وتقلل امتصاصه من الأغذية الغنية به التي يتناولها الإنسان.

كذلك الريجيم القاسي، والإصابة بالأنيميا ونقص الحديد ، وكثرة تناول الشاي والقهوة.

وتقدم دكتورة وفاء ، الفيتامينات والمواد التي يحتاجها الشعر، لينمو بشكل جيد، وحتى يتمتع بالكثافة والنعومة واللمعان.

فيتامين ” أ ”

نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تصلب الشعر، وهو موجود في البيض واللبن والكبد.

فيتامين ” ب 8 ” أو البيوتين

يجب تناول 100 جرام يوميا من هذا الفيتامين، وهو يوجد في الخميرة وصفار البيض المطهي واللحوم والألبان والأسماك، وفول الصويا والحبوب بأنواعها.

أفضل المغذيات

يمكنك تناول نصف ملعقة من خميرة البيرة في ربع كوب لبن منزوع الدسم يوميا.

والاهتمام بتناول العسل الأسود، والخضراوات الورقية، والبلح والتين والقراصيا والبنجر والزبيب.