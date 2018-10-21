بهذه الطريقة انتقمن منه.. رجل ينقل ” الإيدز ” لـ 13 سيدة

واشنطن(صدى):

أقدم رجل أمريكي يُدعى ” فيليب “، على نقل مرض ” الإيدز ” إلى حبيبته وإلى 12 سيدة آخرى؛ وذلك عن طريق دمه المُصاب بالفيروس.

وبالتطرق للتفاصيل، اكتشفت سيدة أمريكية خيانة حبيبها لها؛ من خلال سجل المكالمات الخاص به؛ لتقرر الانفصال عنه وتكتشف فيما بعد إصابتها بـ ” الإيدز ” خلال إجرائها فحص طبي اعتيادي.

وشكت المرأة بأن حبيبها السابق هو من نقل لها هذا المرض، فأخذت تحذر النساء الآخريات اللواتي كان يلتقي معهن، كما كثفت عمليات بحثها لتكتشف إصابة 12 اسمًا ممن أصابهن ” فيليب ” بـ ” الإيدز ” .

واستطاعت المرأة أن تحصل على عينة دم من ” فيليب ” ؛ من خلال الاتصال ممن أصابهن فيليب بهذا المرض المميت، حيث أثبتت أن عينة الدم الخاصة به وجود ” الفيروس ” بدمه.

وبناء على ذلك، زارت 13 امرأة مركز الشرطة معًا وقدمن الأدلة للمحققين، وألقت السلطات القبض على ” فيليب ” ، وُصدر قرار قضائي يأمر بسجنه 45 عامًا؛ بتهمة الاعتداء الخطير باستخدام سلاح قاتل ” دمه المصاب بالفيروس ” .