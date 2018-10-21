ورشة عمل في مجمع الأمل توصي بضرورة توحيد برامج علاج الإدمان على مستوى المملكة

محمد السعران(صدى):

أوصى متخصصون في علاج الإدمان ومسئولون من عدة قطاعات طبية بالعمل على توحيد البرامج العلاجية و الدوائية المستخدمة في علاج الإدمان في المملكة.

وكانت ورشة عمل أقيمت في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض قد ناقشت برامج علاج الإدمان في المملكة في محاولة لتوحيدها،

وشهدت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة ممثلة في وحدة علاج الإدمان بالإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية حضور مسئولي علاج الإدمان في مجمعات ومستشفيات الأمل على مستوى المملكة وكذلك القطاعات الصحية الأخرى كمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ومستشفى الملك خالد الجامعي ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية.

وافتتح الورشة المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة د. عبشان العبشان بحضور رئيس وحدة علاج الإدمان بوزارة الصحة د. فيصل البيشي.

واستمرت الورشة على مدى يومين وتم خلالها استعراض برامج علاج الإدمان في عدد من المجمعات والمستشفيات ومناقشة الجوانب الطبية القانونية في علاج الإدمان والاحتياجات والعقبات في هذا النوع من العلاج وكذلك مناقشة السياسات المستخدمة في برامج علاج الإدمان والعمل على توحيد البرنامج، وتم من خلالها إعلان الوصول إلى نموذج برنامج علاجي يحتوي على العناصر الرئيسية في علاج الإدمان.