انقلاب مركبة مدير التعليم بالمهد على طريق قريضة الزراعي

نايف السالم(صدى):

انقلبت مركبة مدير التعليم بالمهد محمد القحطاني على طريق قريضة الزراعي، ونقلته فرق الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات خفيفة.

ومن جهته، أجرى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي اتصالا هاتفيا مع مدير التعليم محمد القحطاني ليطمئنُّ على صحته، كما نقل تحيات وزير التعليم أحمد العيسى.

ووجه مدير تعليم المهد محمد القحطاني الشكر زوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي، إضافة إلى أنه ثمن حرصهما على متابعة حالته والاطمئنان على صحته.