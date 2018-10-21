بالفيديو.. ضجة إعلامية بسبب الحارسة الشقراء للأمير هاري في غياب ميجان 

لندن(صدى):

أثار الظهور المتكرر للحارسة الشخصية الشقراء للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حديث الصحافة العالمية خلال جولتهما بأستراليا .

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الشرطية الحارسة المسؤولة عن أمن ماركل تتواجد معها في اغلب المناسبات، ولا يمكن نشر اسمها لدواع أمنية .

وقالت الصحيفة أن الشرطية الحسناء كلفت بحراسة الدوقين منذ عدة شهور ، وتقوم بالإشراف على عملية الشرطة الضخمة لحماية الزوجين، بينما يشاركان في 76 حدثاً خلال 16 يوما .ً

وجاءت شرطية الحراسة الحالية لهاري وميغان، التي تحمل رتبة مفتش، محل رئيس الأمن القديم الرقيب بيل رينشو، الذي تقاعد بعد أكثر من 30 عامًا في الخدمة .

من ناحية أخرى لم ترافق دوقة ساسكس زوجها هاري في حفل تقديم ميداليات في ركوب الدراجات خلال إطلاق دورة الألعاب في دار الأوبرا في سيدني مساء السبت، وعندما سأله أحد الحاضرين عنها، فأجاب بعفويته المعهودة: “هي تستريح في المنزل، هذه ضريبة الحمل .”.