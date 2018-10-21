مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 12.06 نقطة ليقفل عند مستوى 7660.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 188 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 107 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, والخزف السعودي, وصافولا, والكابلات, وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيسكو, ومبكو, وبروج للتأمين, والباحة, وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 6.08% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, والجزيرة, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والراجحي, والإنماء, وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 73.23 نقطة ليقفل عند مستوى 2313.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 200 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 14 ألف سهم تقاسمتها 58 صفقة.