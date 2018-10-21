بالفيديو.. زفاف جماعي في سجن مركزي يثير السخرية

الخرطوم(صدى):

سجن الاتحادي المركزي بمدينة الدامر في حدث فريد من نوعه أقام سجن الإتحادي المركزي بمدينة الدامر السودانية حفل زفاف جماعي وسط سيل من التعليقات الساخرة تارة والمشجعة تارةً أخرى .

فبينما عبر أحد المعلقين عن شجاعة السجناء والإدارة لإتمام الزفاف وتحقيق فلسفة العفاف ، جاءت تعليقات آخرين على النقيد ليتساءلوا : ماذا بعد أن زوجوهم وتركوهم بدون مصدر دخل، أكيد يومًا ما ستضيق بهم سبل الحياة ويقع الطلاق الجماعي بدلًا من العرس .”

وطالب آخرين بالتركيز مع حال الشباب خارج السجون وترك السجناء وشأنهم.