بينهم نساء.. 52 مواطنا ينالون وظائفا بمشروع ” القدية “

فاطمة المالكي(صدى):

أوضح المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة القدية للاستثمار عبد العزيز الرميحي، أنه تم توظيف 52 مواطنًا بالمشروع بينهم 11 سيدة، ويشغلون عدة مناصب قيادية مختلفة، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يوفر 57 ألف فرصة عمل.

وأوضح ” الرميحي ” أن عددًا من الموظفين السعوديين يشغلون مناصب قيادية مختلفة؛ منهم 5 مديرين إداريين، و3 مديرين تنفيذيين، و3 مديري مشاريع، و10 مديري أقسام، وواحد يشغل منصب كبير الإداريين، واثنان بمنصب مستشار قانوني، إضافة إلى سيدة واحدة بمنصب مدير الاستراتيجية والتحليل المالي.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن رحلة توظيف آلاف المواطنين، بدأت بتوظيف 70 شخصًا يعملون حاليًّا، فيما توقع أن يصل عدد الموظفين في مشروع القدية إلى 100 موظف بحلول نوفمبر المقبل؛ مضيفًا أن المشروع يمتد على مساحة تتجاوز 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد ويشتمل على كل أنواع النشاطات، الرياضية والثقافية.

وكشف ” الرميحي ” عن أبرز مجالات التوظيف بالمشروع، والتي تتمثل في: إدارة البرامج، وإدارة المرافق، والتعليم والتدريب، وإدارة الفعاليات، وتشغيل المرافق، والتسويق، والإعلام، وإدارة المشاريع، وأعمال الهندسة والصيانة، ونشاط السياحة والفندقة، وأنشطة التعليم، وأنشطة التجزئة.