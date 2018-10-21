بالفيديو.. أحلام تطلب أمرا غريبا من متابعيها

أبو ظبي(صدى):

طلبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، من متابعيها بمساعدتها لشراء سيارة جديدة فخمة وسعرها خيالي، وذلك عن طريق إقناع زوجها بشرائها لها.

وقامت ” أحلام ” بنشر مقطع فيديو، عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، لزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، خلال تواجده في أحد معارض السيارات الجديدة، ويظهر فيه وهو يعرض سيارة مرسيدس يبلغ ثمنها ما يقارب 200 ألف دولار، ويقول: ” الله يستر لتكون أم فاهد تريدها. ”

وقالت ” أحلام ” معلقةً: ” منشنوا مبارك وقولوله ام فاهد تسلم عليك وتقول وحشتها وكذا يعني تظبطوني عنده، انا ما بدي السيارة الاً مش عاجبتني، بس انا بدي اياها بصوت صالح ولد بو صالح ” ، مع هاشتاج ” أبيها ” ؛ الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور؛ حيث انهالت على الهاجري، طالبين منه شراء السيارة الجديدة لأم فاهد في أسرع وقت ممكن.