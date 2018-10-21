بالفيديو.. أحلام تطلب أمرا غريبا من متابعيها
طلبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، من متابعيها بمساعدتها لشراء سيارة جديدة فخمة وسعرها خيالي، وذلك عن طريق إقناع زوجها بشرائها لها.
وقامت ” أحلام ” بنشر مقطع فيديو، عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، لزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، خلال تواجده في أحد معارض السيارات الجديدة، ويظهر فيه وهو يعرض سيارة مرسيدس يبلغ ثمنها ما يقارب 200 ألف دولار، ويقول: ” الله يستر لتكون أم فاهد تريدها. ”
وقالت ” أحلام ” معلقةً: ” منشنوا مبارك وقولوله ام فاهد تسلم عليك وتقول وحشتها وكذا يعني تظبطوني عنده، انا ما بدي السيارة الاً مش عاجبتني، بس انا بدي اياها بصوت صالح ولد بو صالح ” ، مع هاشتاج ” أبيها ” ؛ الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور؛ حيث انهالت على الهاجري، طالبين منه شراء السيارة الجديدة لأم فاهد في أسرع وقت ممكن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36361 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشوى حسبتها بتطلب سلف😂😂😂😂😂