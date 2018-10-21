بالصورة.. مريم حسين تخفي إبنتها عن الإعلام وتظهرها فجأة بدون ملابس
أثارت الفنانة مريم حسين جدل كبير على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد نشرها صورة لإبنتها في شكل غريب رغم رفضها مسبقاً ظهورها على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام .
وظهرت ” حسين ” وهي ترتدي الهوت شورت وفي مقابلها إبنتها تمشي نحوها، ليظهر ظهر الطفلة فقط وهي ترتدي الحفاض الخاص بالأطفال ، لتعلق الفنانة على الصورة قائلة : ” قريباً 2019 ” .
من ناحية أخرى إتهم متابعوا الصفحة الفنانة مريم حسين بالإنفصام لترد عليهم قائلة صح انفصام، قبل فترة فعل ماضي.. حاليا فعل الحاضر، أنا مع الحاضر والمستقبل ” ، ولكنها عادت وحذفت ردها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36361 ] نشر منذ 2 ساعتين
حظها وقدرها هاالطفلة
أنها تولد في بيئة قذرة
وأم منتهية الصلاحية😐