بالصورة.. مريم حسين تخفي إبنتها عن الإعلام وتظهرها فجأة بدون ملابس

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة مريم حسين جدل كبير على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد نشرها صورة لإبنتها في شكل غريب رغم رفضها مسبقاً ظهورها على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام .

وظهرت ” حسين ” وهي ترتدي الهوت شورت وفي مقابلها إبنتها تمشي نحوها، ليظهر ظهر الطفلة فقط وهي ترتدي الحفاض الخاص بالأطفال ، لتعلق الفنانة على الصورة قائلة : ” قريباً 2019 ” .

من ناحية أخرى إتهم متابعوا الصفحة الفنانة مريم حسين بالإنفصام لترد عليهم قائلة صح انفصام، قبل فترة فعل ماضي.. حاليا فعل الحاضر، أنا مع الحاضر والمستقبل ” ، ولكنها عادت وحذفت ردها .